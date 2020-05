Sargento mata soldado durante festa de policias militares em meio à pandemia

Um policial de 26 anos foi morto por um sargento da Polícia Militar, durante uma festa de confraternização na noite desta segunda-feira(25), em Araras.

O soldado Paulo Henrique Varuzza, morava em Rio Claro e trabalhava e do Batalhão da PM, em Piracicaba.

Mesmo com a pandemia do coronavírus e as medidas de distanciamento, a festa para comemorar os 5 anos de formatura dos policiais reuniu dezenas de pessoas no bairro Olivia Park.

Durante a aglomeração, houve um desentendimento e o soldado sacou a arma exaltado. O sargento viu a cena e efetuou pelo menos três disparos contra o soldado.

O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas Paulo Henrique não resistiu e morreu.

O sargente que não teve a identidade revelada foi detido e encaminhado para o Presídio Militar Romão Gomes