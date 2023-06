Suzano se torna líder do mercado brasileiro no segmento de papel higiênico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, concluiu nesta quinta-feira (1) a compra do negócio de Tissue – papéis higiênicos , panos reutilizáveis, guardanapos e lenços faciais – da Kimberly-Clark no Brasil. Com a aquisição, a companhia se torna líder do mercado nacional de papéis higiênicos em valor transacionado, de acordo com a NielsenIQ1. Dados de março/abril deste ano apontam que a participação de mercado da Suzano, já considerando as marcas adquiridas, é de 24,3%, o equivalente a 2 pontos percentuais acima da segunda colocada.

O acordo entre as empresas inclui uma fábrica localizada em Mogi das Cruzes (SP), com capacidade instalada de aproximadamente 130 mil toneladas anuais, e a propriedade das marcas Neve e Grand Hotel. Demais marcas globais utilizadas pela Kimberly-Clark no mercado brasileiro, como Scott e Kleenex, além da linha K-C Professional, serão licenciadas para a Suzano por um prazo determinado.



A unidade de Mogi das Cruzes passa a integrar o complexo fabril de bens de consumo da Suzano, que já conta com unidades nos municípios de Mucuri (BA), Imperatriz (MA), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Belém (PA) e Maracanaú (CE).

Após a aquisição, a Suzano também passa a dispor de um portfólio ainda mais amplo de produtos de bens de consumo, com marcas de papel higiênico, guardanapo, toalhas de papel, panos reutilizáveis, lenços umedecidos, lenços de papel e wipes secos, além de uma linha específica para atendimento do mercado Away from Home. O ingresso da Suzano no segmento de bens de consumo ocorreu em 2017 e, em somente seis anos de atuação, a companhia já alcançou a 2ᵃ colocação em volume de mercado, tendo entre suas principais marcas de papel higiênico a já consolidada família Mimmo.

“Estamos muito confiantes de que a complementariedade geográfica, de marcas e categorias de produtos resultante dessa operação nos permitirá estarmos ainda mais próximos de nossos clientes e do consumidor final. Essa será uma das muitas evoluções que seremos capazes de alcançar a partir da união de tantos talentos”, afirma o diretor executivo de Bens de Consumo e Relações Corporativas da Suzano, Luís Bueno.

