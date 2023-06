Jovem moradora do Jardim Boer precisa de doações de sangue

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um grave acidente ocorreu na última sexta-feira (2) na Rodovia Anhanguera, em Limeira, deixando uma moradora do Jardim Boer, em Americana, em estado grave. Jessica Cristina da Silva Campos de Souza foi vítima de uma colisão entre um carro e uma moto no quilômetro 131 da rodovia, sentido Limeira, próximo à empresa Ajinomoto, por volta das 18h15.

Após o acidente, a equipe de socorro da CCR AutoBAn, responsável pela administração da rodovia, agiu prontamente para prestar assistência à vítima. Jessica foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, onde recebe os cuidados médicos necessários. No entanto, seu estado de saúde é delicado, e agora ela precisa de doação de sangue para sobreviver.

