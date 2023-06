Veículo cai no córrego da Avenida Brasil em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde deste domingo(4), um veículo Ônix de cor branca acabou despencando no Córrego da Avenida Brasil, em Americana.

O incidente ocorreu quando um idoso desceu do automóvel e dirigiu-se à loja de conveniência de um posto de gasolina próximo. Infelizmente, o condutor esqueceu de puxar o freio de mão, resultando no acidente.

