Tarcísio declara luto oficial de 3 dias em SP em homenagem às vítimas das chuvas

O governador Tarcísio de Freitas declarou nesta segunda-feira, 20, luto oficial de três dias em todo o Estado de São Paulo por causa da tragédia das chuvas em cidades do litoral A medida foi publicada no Diário Oficial. “Fica declarado luto oficial no Estado, por três dias, em manifestação de profundo pesar pelas vítimas das fortes chuvas que atingiram os Municípios de Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba nas últimas horas”, diz a medida.

De acordo com o governo do Estado de São Paulo, ao menos 36 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral. Somente em São Sebastião, cidade do litoral norte, são, até agora, 35 mortes confirmadas pelo governo do Estado de São Paulo – 31 na Barra do Sahy, duas em Juquehy, uma em Camburi e uma em Boiçucanga. Foram registrados, até o momento, mais de 970 desalojados e 747 desabrigados.

