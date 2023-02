carnapraia tem público rotativo aproximado de sete mil pessoas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A programação do Carnaval 2023 da Prefeitura de Americana foi encerrada, neste domingo (19), com muita música e alegria na Orla da Praia dos Namorados. O CarnaPraia contou com um público rotativo aproximado de sete mil pessoas, que assistiram e se divertiram com os shows das bandas Batuque da Nega e Tom Dominante.

No sábado (18), foram realizados dois eventos. O CarnaPraça aconteceu na Praça Vó Palmira, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, das 10h às 18h, uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo e da Entretenimento & Cultura, com apoio da Rádio Clube. A Matinê Carnaval Fantasia 2023 contou com um público rotativo de aproximadamente duas mil pessoas. Já no período da manhã, foi realizado o CarnaCentro, no calçadão do Centro da cidade. A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi tocou famosas marchinhas de Carnaval, além de frevo, samba e chorinho.

Na quinta-feira (16), aproximadamente 100 foliões da terceira idade prestigiaram o CarnaSocial no Centro Comunitário do Jardim São Paulo, com a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e diversas marchinhas que marcaram os carnavais de outras épocas.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a participação das famílias em todas as atividades. “Fiquei muito feliz em ver nos eventos a presença de tantas famílias, das crianças fantasiadas, entrando no clima do Carnaval”, afirmou. “Que alegria ver nossa orla da Praia dos Namorados lotada para festejar o carnaval neste domingo lindo de sol. Parabéns a todos os envolvidos, Americana voltou a sorrir!”, completou Chico.

A secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, agradeceu todos que colaboraram para que os eventos de Carnaval fossem um sucesso. “Agradeço o empenho de todos os setores da Prefeitura, dos servidores e demais parceiros que fizeram esses eventos acontecerem. Foram momentos de muita alegria, com grande participação da população, que aproveitou muito nossa programação”, destacou. “Nossa proposta foi fazer atividades gratuitas diversificadas para todos os públicos e isso se concretizou”, finalizou Marcia.

