Tarcísio visita áreas afetadas por chuvas no litoral norte de SP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador Tarcísio de Freitas e o Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, visitam neste domingo (19) as áreas afetadas pelas fortes chuvas em São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte do Estado.

O temporal causou pontos de alagamento e deslizamentos em ambos os municípios. Algumas vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou um comitê de gerenciamento das ações de atendimento aos desabrigados e desalojados pelas chuvas. Seis equipes da Defesa Civil Estadual já estão em deslocamento para o município de São Sebastião, que declarou calamidade pública.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)