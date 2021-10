Temporal derrubou 55 árvores em Americana neste domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As equipes da Prefeitura de Americana estão trabalhando, nesta segunda-feira (4), na limpeza e manutenção em várias regiões da cidade, após o temporal de domingo (3). Os trabalhos, coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente, começaram na tarde de domingo envolvendo as equipes da Defesa Civil, DAE, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Regionais, Educação, Habitação e Gama, sendo acompanhados pelo prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi.

Os fortes ventos atingiram árvores, causando a queda de mais de 55, segundo balanço feito nesta manhã pela Unidade de Praças e Jardins. Foram registrados 3mm de chuva, falta de energia em vários locais, e os ventos chegaram a 60 a 75 Km/h, segundo a Defesa Civil.

“Os estragos foram muitos e as equipes atuaram prontamente. Alguns comércios foram destelhados, tivemos uma ocorrência de uma árvore caiu sobre um carro, mas não registramos vítimas. Não houve nenhum alagamento, pois não choveu muito, apenas rajadas de ventos fortes”, disse João Miletta, coordenador da Defesa Civil.

Os funcionários vão executar o trabalho de limpeza, manutenção e remoção de galhos e árvores durante todo o dia. “Executamos um trabalho emergencial no domingo para a liberação de ruas, garagens e remoção de árvores que impediam o trânsito. Nesta segunda-feira, já recebemos 35 solicitações para serviços de retirada de galhos. Estamos fazendo um mutirão, para a limpeza e manutenção da cidade”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Também foram registrados danos na Casa da Criança Graúna, no bairro Cidade Jardim, que está sem energia elétrica; e um galho caiu no pátio da Casa da Criança Tahira, no Jardim Ipiranga. Devido a esses contratempos, as aulas foram suspensas nessas duas unidades.

A Secretaria de Educação está tomando as providências necessárias para solucionar os problemas, e a previsão é que as atividades sejam retomadas nesta terça-feira (5).