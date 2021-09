Tiago Leifert anuncia saída da TV Globo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A TV Globo anunciou na noite desta quinta-feira(9), que o apresentador Thiago Leifert decidiu, depois de 15 anos, não renovar seu contrato com a emissora.

De acordo com a Globo, os novos apresentadores de 2022 do ‘Big Brother Brasil’ e do ‘The Voice Brasil’ ainda serão definidos. A despedida de Thiago será na décima temporada do ‘The Voice Brasil’ que será transmitido até o dia 23 de dezembro.

““Eu tenho um caso de amor com a Globo. E por isso saio com a absoluta certeza de que posso me dar esse tempo e de que vou continuar sendo bem-vindo aqui a qualquer momento. Meu muito obrigado a todos que estiveram comigo. E em especial ao público, que sempre me acolheu”, disse Thiago ao GShow.