Presidente assina contrato para mudança de prédio da Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins(PV), assinou na tarde desta quinta-feira(9), o contrato de locação do novo prédio do legislativo municipal.

Trata-se de um edifício comercial de 3.948m², em uma área de 19.450m², localizado na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no bairro Vila Frezzarin. O novo prédio da Câmara possui dois andares e acessibilidade completa para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A mudança de sede deverá ocorrer no recesso parlamentar de final de ano após a conclusão de adequações estruturais que serão necessárias para receber a Câmara. O novo contrato de locação irá resultar em uma economia de mais de R$ 264 mil por ano somente com aluguel, além de R$ 13 mil com IPTU.