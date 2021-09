Americana atinge a marca de 100 mil pessoas totalmente vacinadas contra covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana atingiu a marca de 100 mil moradores com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, nesta quinta-feira (9). O município conta agora com 106.784 pessoas imunizadas, considerando as que tomaram, além da segunda dose, a dose única.

Além da marca registrada, os técnicos da Unidade de Atenção à Saúde e Vigilância Epidemiológica bateram o recorde de aplicações. Foram 4.559 doses aplicadas, sendo 875 da primeira dose, 3.569 da segunda dose e 115 da terceira dose.

Receberam a primeira dose, 791 adolescentes com 12 anos ou mais, um idoso, seis gestantes e 77 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 30 idosos, 242 pessoas portadoras de comorbidade, 24 gestantes, sete profissionais de saúde, 19 pessoas portadoras de deficiência permanente, 209 profissionais da Educação, um profissional da área de segurança e 3.037 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em 115 idosos com 85 anos ou mais.

O total de doses aplicadas é de 289.606, sendo 182.622 da primeira dose, 100.717 da segunda, 6.067 de dose única e 200 da terceira dose.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a importância do volume de doses aplicadas até aqui pelos profissionais do município. “Eu quero parabenizar cada um dos servidores envolvidos, direta e indiretamente, nesta campanha de vacinação histórica, heroica e inédita”, disse o titular da Pasta. “A vacina é de suma importância, basta olhar o número de pacientes internados que vem caindo consideravelmente”, destacou Danilo.

Nesta sexta-feira (10), a vacinação prossegue com aplicações da primeira dose em adolescentes com 12 anos ou mais, além do público em geral com 18 anos ou mais.

Receberão a segunda dose a população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

O agendamento deve ser feito pelo site www.saudeamericana.com.br