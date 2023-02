Tiktoker com mais de 1,7 milhão de seguidores morre afogado no interior de MG

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No sábado, dia 4, Gabriel Netto perdeu a vida após mergulhar em uma represa em Juiz de Fora (MG). O tiktoker de 20 anos era conhecido na plataforma de vídeos por conteúdos de humor, sendo seguido por mais de 1,7 milhão de pessoas e somando mais de 22 milhões de curtidas.

“Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nunca estamos preparados para perder alguém. Gabriel deixou um legado, fez muita gente sorrir e deixou muita saudade agora. É com muita dor e tristeza que eu, irmã de Gabriel, venho deixar forças para todos os fã dele”, escreveu Aline Netto no perfil dela no Instagram.

Nesta segunda-feira, 6, a mesma mensagem foi compartilhada na conta do influencer. “Vamos sempre lembrar dele com felicidade. Apesar da dor e saudade ele deixou lembranças maravilhosas. Que ele tenha um bom descanso e olhe por nós de onde estiver. Com certeza está brilhando no céu é muito orgulhoso de todos nós. Assim como nós estamos orgulhosos do menino incrível e sonhador que ele era”.

Nas redes sociais, o público e os fãs demonstraram tristeza com a trágica morte do tiktoker. “Gabriel Netto morreu e eu tô chorando pq tô sentindo muito a dor da família dele nesse momento”, escreveu, por exemplo, uma usuária do Twitter.