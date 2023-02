Homem furta casa, esquece documento com seu nome e é preso pela guarda de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem foi preso após deixar cair um documento com seu nome durante furto a uma residência em Americana, neste domingo(5).

De acordo com a GAMA (Guarda Municipal de Americana), o caso aconteceu por volta das 13h, na Rua Piauí, no bairro Chácara Machadinho. O ladrão de 42 anos usou uma chave de fenda para arrombar a janela da residência.

De acordo com a corporação, uma equipe estava realizando um patrulhamento na região quando teve conhecimento de um furto a residência. Ao chegarem no local, os guardas observaram o alvará de soltura do criminoso caído.

Os guardas iniciaram as buscas e encontraram o homem deitado em uma calçadas na Rua Carlos Gomes. Ele confessou o crime.

Ao todo foram 39 relógios de pulso, 14 correntes, 5 pulseiras, 41 anéis de ouro e brilhante, 15 pares de brincos, 22 pingentes, 1 carregador de celular, 1 boné e 1 par de tênis importado.

O proprietário da residência reconheceu os objetos. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária