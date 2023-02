Menino morre após ser atingido por pilar que sustentava rede de balanço

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um menino que completaria três anos nesta semana morreu na noite deste domingo(5), em Limeira, após o pilar que segurava uma rede de balanço cair sobre ele.

De acordo com informações, Vicente Carlet Felix estava com o pai na rede, na residência da família no bairro Boa Vista, quando o pilar cedeu e caiu. Na queda o pilar atingiu o menino na cabeça.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima, porém, ele não resistiu e morreu. Não há informações sobre o velório da criança.