Tivoli Shopping amplia horário e passa a funcionar das 10h às 20h

A partir deste final de semana, o Tivoli Shopping amplia seu horário de funcionamento e o expediente passa a ser das 10h às 20h. A mudança ocorre após liberação do Governo do Estado de São Paulo, que prorrogou a chamada ‘fase de transição’ para todo o estado por mais uma semana, mas permitiu que o comércio opere com horário estendido. A ocupação máxima segue limitada a 25%.

Neste sábado, feriado de 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho, as lojas e quiosques do empreendimento estarão abertos das 14h às 20h. Esse mesmo horário vale também para o domingo (02).

Para garantir a segurança do público, o Tivoli Shopping segue mantendo todos os protocolos de operações já estabelecidos, cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração no empreendimento e respeitando todas as regras, como o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool gel.

Promoção

Quem visitar o shopping neste final de semana já poderá aproveitar a promoção “Meus Dois Amores”, lançada pelo Tivoli na última quinta-feira (29), para celebrar o Dia das Mães e o Dia dos Namorados.

A ação, que segue até o dia 13 de junho, irá premiar clientes com vales-compras semanais no valor de R$2.000 e um último vale no valor de R$ 10.000. A cada R$ 100 gastos em lojas e quiosques cadastrados do shopping, o consumidor tem direito a um ‘número da sorte’ para concorrer aos sorteios, que serão realizados pela Lotomania.

Para participar da promoção e receber seu número da sorte, o cliente deve cadastrar suas notas fiscais através do WhatsApp (11) 94232-7782, ou utilizando o aplicativo Prizor Web, que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Play Store.

O regulamento completo da promoção está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.