Tivoli Shopping funcionará das 10h às 21h a partir deste sábado

O Tivoli Shopping terá uma hora a mais de funcionamento a partir deste sábado (08). Assim, o empreendimento passa a operar das 10h às 21h. Esse horário é válido de segunda-feira a sábado. Aos domingos, lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h e a Praça de Alimentação estará aberta das 11h às 20h.

A ampliação do expediente ocorre após liberação do Governo do Estado, que anunciou nesta sexta-feira (07), a prorrogação da chamada ‘fase de transição’ em todas as cidades paulistas por mais duas semanas, mas permitiu o horário estendido a shoppings centers.

A ocupação máxima permitida também foi ampliada e passa a ser de 30%.

Para garantir a segurança do público, o Tivoli segue mantendo todos os protocolos sanitários e de operações já estabelecidos, cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração no empreendimento e respeitando todas as regras, como o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool gel.