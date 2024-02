Tivoli Shopping promove ‘Maratona de Descontos’ a partir desta segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping promove, a partir da próxima segunda-feira, dia 05, a ‘Maratona de Descontos’. A iniciativa, que acontece até o dia 11 de fevereiro, contará com a adesão de diversas lojas do empreendimento, que irão oferecer descontos de até 70%.

Os consumidores vão encontrar produtos de muitos segmentos com condições especiais e preços imperdíveis, como moda, acessórios, eletroeletrônicos, itens de tecnologia, calçados e brinquedos.

Entre as lojas participantes, destacam-se a Morana, que terá acessórios com até 70% off; a Primícia, que estará com lingeries e moda praia com até 50% de desconto; a Óptica Nacional, com diversos óculos de 50% off; e a Laços de Fita, com peças infantis com mais de 50% de desconto.

Além disso, as lojas participantes estarão com uma decoração especial, para facilitar a identificação dos clientes e entrar no clima da promoção.

“Tradicional no Tivoli, a ‘Maratona de Descontos’ é muito esperada pelos clientes. Essa é uma grande oportunidade para comprar os produtos desejados com preços reduzidos”, disse Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

Vale ressaltar que os consumidores também podem realizar suas compras pelo WhatsApp do empreendimento, através do número (19) 98113-4188, com a opção de receber em casa ou retirar na loja.

SERVIÇO

‘Maratona de Descontos’

Data: 05 a 11 de fevereiro

Local: Tivoli Shopping