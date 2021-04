Tivoli Shopping reabre ao público neste domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (16), o Governo do Estado de São Paulo anunciou mudanças no Plano SP, instituído em função da pandemia, e informou que permitirá a reabertura dos comércios e shoppings centers. Com início já neste domingo (18), essa será uma “fase de transição” e deve durar duas semanas.

Dessa forma, o Tivoli Shopping reabrirá novamente para atendimento ao público e os consumidores poderão voltar a visitar presencialmente as lojas. Nesta fase, o shopping funcionará das 11h às 19h, e terá sua ocupação máxima limitada a 25%.

Mesmo com a reabertura, os serviços de delivery e drive thru serão mantidos para atender aos clientes que preferirem continuar efetuando as compras de forma online e receberem os produtos em casa (delivery) ou passarem no shopping apenas para fazer a retirada (drive thru).

Salões de beleza, clínicas estéticas, academias, brinquedos e parques infantis, cinemas e restaurantes, contudo, seguem impedidos de operar e só poderão retomar suas atividades a partir do próximo dia 24.

Por isso, neste momento, a Praça de Alimentação funcionará apenas no sistema take away (para viagem), não sendo permitido fazer o consumo no local.

Protocolos

Para garantir a segurança do público, o Tivoli Shopping segue mantendo todos os protocolos de operações já estabelecidos, cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração no empreendimento e respeitando todas as regras, como o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool gel.