Prefeitura autoriza Tivoli funcionar das 14h às 18h a partir de quinta-feira

O Tivoli Shopping definiu juntamente com a prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e com ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) o seu novo horário de funcionamento no plano de reabertura do comércio.

O novo horário de funcionamento autorizado pela prefeitura será será das 14h às 18h, atendendo ao novo decreto estadual, publicado nesta sexta-feira (29), que define as regras para a retomada gradual de algumas atividades econômicas. Ao Portal de Americana, o Tivoli disse que ainda confirmará a retomada.

De acordo com a regra estadual, as operações podem funcionar com 20% de sua capacidade. A praça de alimentação deverá operar com o sistema de retirada, sem consumo no local.

Santa Bárbara está na ‘fase 2’ do decreto estadual que permite, com restrições, a abertura de comércios, shoppings, escritórios, concessionárias de veículos e imobiliárias.

Erramos: Ao contrário do que foi divulgado anteriormente, a reabertura foi autorizada pela prefeitura para a quinta-feira(4).