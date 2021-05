“Tudo bandido”, diz Mourão sobre mortos em operação policial no Rio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vice-presidente do Braisl, General Hamilton Mourão, comentou nesta sexta-feira(7), a operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra o tráfico de drogas no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que deixou 25 pessoas mortas nesta quinta-feira.

“Tudo bandido”, declarou. “Entra um policial numa operação normal, leva um tiro na cabeça em cima de uma laje, lamentavelmente essas quadrilhas de narcotráfico são verdadeiras narcoguerrilhas, têm controle sobre determinadas áreas”, completou Mourão.

MORTES

Pelo menos 25 pessoas foram mortas durante a Operação Exceptis, da Polícia Civil, na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Entre os mortos, um seria policial. A operação visava combater grupos armados de traficantes de drogas que estariam aliciando crianças para o crime.

De acordo com a Polícia Civil, a região do Jacarezinho é um dos quartéis-generais da facção Comando Vermelho na zona norte e abriga “uma quantidade relevante de armamentos” protegidos por barricadas e táticas de guerrilha adotadas pelo grupo criminoso.