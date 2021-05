Foto: Will Moreira_PA

Foto: Will Moreira_PA

O vereador de Americana, Marschelo Meche(PSL), testou positivo para covid-19 nesta quarta-feira(19).

A informação foi confirmada pela companheira do vereador, Kelly Centofantti, que também foi diagnosticada com o vírus. Kelly disse ao Portal de Americana que ambos estão com sintomas leves e isolados.

O suplente do vereador, Capitão Quintanilha, deve ser convocado para a sessão ordinária da câmara desta quinta-feira. A Câmara ainda não foi comunicada do pedido de licença de Meche.