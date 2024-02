Vestibular 2024 da Univesp oferece 135 vagas em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com inscrições abertas para o Vestibular 2024. No polo de Americana, em atividade no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, são oferecidas 135 vagas em cursos dos três eixos: Licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia), Computação (Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação) e Negócios e Produção (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais).

As inscrições custam R$ 52, vão até o dia 8 de abril, às 21h, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. Até o dia 16 de fevereiro, pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa. Também há redução de 50% do valor da taxa de inscrição para candidatos regularmente matriculados no Ensino Médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação, e que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados.

Não há limite de idade para se inscrever, basta ter concluído o Ensino Médio até o período da matrícula. Os candidatos devem preencher todas as etapas da ficha de inscrição e podem fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2021, 2022 e 2023, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final. No vestibular, também haverá o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para quem cursou o Ensino Médio em escolas públicas.

A prova objetiva e redação ocorrerá no dia 26 de maio, às 13h, em locais a serem divulgados no dia 21 do mesmo mês, a partir das 15h, no site da instituição. O gabarito será publicado em 27 de maio, a partir das 15h. O resultado e a primeira chamada saem em 25 de junho, a partir das 15h, e o início das aulas está previsto para o final de julho de 2024.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, lembrou a trajetória de instalação do polo da Univesp na cidade. “Americana conta com uma universidade virtual gratuita e de qualidade graças à atuação do prefeito Chico Sardelli à época em que esteve deputado, defendendo os interesses de nossa cidade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O polo de Americana funciona em parceria com a Administração em uma das escolas da rede municipal de ensino, que oferece todo o apoio necessário para o desenvolvimento do trabalho”, declarou.