Vettel vai pilotar McLaren de Ayrton Senna em festival na Inglaterra

Aposentado na Fórmula 1 desde o fim do ano passado, Sebastian Vettel vai voltar a pilotar um carro da categoria em julho, no tradicional Festival de Goodwood, na Inglaterra. O alemão vai assumir o comando de uma McLaren que pertenceu ao brasileiro Ayrton Senna, além de uma Williams que era de Nigel Mansell.

Ambos os carros pertencem ao próprio Vettel atualmente. O alemão, que tem passagens por Red Bull, Ferrari e Aston Martin na Fórmula 1, vai exibir sua coleção de carros particulares e também será homenageado no festival, que será realizado entre 13 e 16 de julho.



A McLaren a ser guiada por Vettel é do modelo MP4/8, com a qual Senna obteve suas últimas vitórias na F-1, todas na temporada 1993. Naquele ano, antes de sua transferência para a Williams, o tricampeão mundial chegou a brigar pelo título, que acabou não vindo. Ele morreu no trágico acidente no GP de San Marino de 1994, há 29 anos.

Já a Williams FW14B foi o carro com o qual Mansell faturou o seu único título mundial de F-1, no ano de 1992. Vettel já havia pilotado esse carro numa exibição realizada no Circuito de Silverstone durante o GP da Inglaterra do ano passado.

Em ambos os casos, o alemão vai pilotar os carros contendo combustíveis sustentáveis. “Eu sou um piloto apaixonado e é importante para mim que continuemos a curtir estes carros tão icônicos hoje em dia e no futuro, mas de um jeito mais responsável”, comentou Vettel, adepto de hábitos mais sustentáveis.

Dono de quatro títulos na Fórmula 1, ele deixou a categoria no fim do ano passado, sem espaço no grid. Aos 35 anos, o alemão não optou por outras competições de automobilismo após sua aposentadoria na principal categoria do esporte a motor.