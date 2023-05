Prefeitura implanta rotatória para melhorar o trânsito no Terramérica

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana terminou, nesta quarta-feira (3), a implantação de uma rotatória nas avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade e Padre João Baldan, no Jardim Terramérica. A rotatória também receberá a instalação de tachões (tartarugas).

A Utransv revitalizou a pintura de solo das duas avenidas, que também são muito utilizadas por praticantes de atividades físicas. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) já havia realizado o mini recape, a limpeza e a pintura de guias, sarjetas e dos postes de iluminação pública.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo