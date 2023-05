Grupo Dado anuncia mais de 10 vagas de emprego disponíveis em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Grupo Dado, com a Mega Tintas e a Dado Tintas, está com mais de 10 vagas de emprego abertas em Americana para diferentes áreas de atuação.

Na Mega Tintas, há oportunidades para Motorista – com CNH D e curso MOPP -, Ajudante de Motorista, Estoquista, Auxiliar de Produção e Auxiliar de Limpeza. Já na Dado Tintas, as vagas são para Balconista, Designer Gráfico especializado em Photoshop e Vendedor/Suporte para E-commerce.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo