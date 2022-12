Vivo fica fora do ar em diversas regiões

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Cliente da operadora Vivo estão sofrendo com uma instabilidade neste quinta-feira(1º). De acordo com o site Down Detector, que reúne notificações de instabilidades, as falhas reportadas pelos usuários começaram por volta das 9h30 em diversas regiões.

A falha afeta os sinais residenciais, de 4G e 5G. Em nota, a Vivo informou que “identificou uma instabilidade em um equipamento de sua rede, que pode ter provocado dificuldades na utilização de serviços da empresa”

De acordo com a operadora, assim que identificou a questão, uma equipe técnica atuou prontamente e os serviços estão sendo normalizados gradativamente.