XV de Piracicaba concluí a venda do americanense Caike para o Barra Futebol Clube

O XV de Piracicaba anunciou nesta sexta-feira(3), a venda do americanense meio-campista Caíke Silva e o atacante Diego Lanzarini para a equipe do Barra Futebol Clube, de Santa Catarina. As negociações tiveram como molde uma compensação financeira ao Alvinegro Piracicabano, que será efetuada de maneira parcelada, por um percentual dos direitos federativos dos jogadores, sendo que uma porcentagem ainda segue com o Nhô Quim.

“Isso mostra que estamos no caminho certo no trabalho que estamos desenvolvendo. Tanto o Caíke quanto o Diego contribuíram com o clube no período que aqui permaneceram e foram formados. Os profissionais do clube buscaram, durante esses anos, deixar suas contribuições, tanto no aspecto profissional quanto pessoal, que são nossos propósitos, e desejamos que eles tenham sucesso na sequência de suas carreiras”, disse o presidente quinzista Luis Guilherme Schnor, que completou.

Caíke, 18 anos, nascido em Americana, foi para o Nhô Quim em 2021 e foi um dos destaques na campanha da Copa São Paulo Júnior deste ano. Diego Lanzarini, 19 anos, que é natural de Cuiabá, chegou ao XV de Piracicaba no mesmo ano, para o elenco Sub-20. Já em 2022, alternou atuações entre o time das categorias de formação e o profissional (foi, inclusive, campeão da Copa Paulista no ano passado).

“Encerro meu ciclo em um clube maravilhoso, e saio de cabeça erguida, pois sempre que vesti esse manto dei meu máximo para honra-lo. Aqui cresci como pessoa e como atleta. Tivemos vitórias e derrotas, que servem de aprendizado e fazem parte do processo. Lições que levarei para sempre comigo. Agradeço a todos com os quais convivi durante esse período e que, de alguma maneira, contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional”, falou Caíke.