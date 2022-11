Zanaga é campeão da primeira divisão do Gigantão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A equipe do Zanaga sagrou-se campeã pela primeira divisão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, na final contra a equipe da Cidade Jardim, em partida disputada neste sábado (5), no Estádio Décio Vitta, em Americana.

Três mil pessoas acompanharam o jogo. No tempo normal, os dois times empataram em dois a dois. Lucas de Lima marcou os dois gols para a Cidade Jardim; e Bruno de Sá e Jocenancio Rocha fizeram para o Zanaga. A decisão foi para os pênaltis, e a equipe do Zanaga garantiu o título por quatro a três.

Jocenancio dividiu a artilharia da competição com Vinicius Moreno, do São Jerônimo/Bruxela , com 4 gols cada.

A entrada para a partida foi 1 kg de alimento não perecível. Segundo levantamento parcial, pelo menos uma tonelada de mantimentos foi arrecadada e será doada para o Fundo Social de Solidariedade e entidades beneficentes de Americana.

O Gigantão 2022 começou no dia 10 de setembro e reuniu 19 times na primeira divisão e 26 na segunda divisão, marcando a retomada do futebol amador no município.

Neste domingo (6) serão definidos os semifinalistas da 2ª divisão. Os times entram em campo às 8h e às 10h da manhã.

Veja as partidas:

– Unidos da Morada x Morada do Sol – às 8 horas, no campo do Unidos;

– Real Santa Fé x Leão – às 10 horas, no campo do Unidos;

– Sporting ZNC x Atlético Novo Mundo – às 8 horas, no campo do São Vito;

– Barrocos x Lions – às 10 horas, no campo do São Vito.