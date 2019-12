Jovem que disse que “policial bom é policial morto” se arrepende e pede desculpas

Um jovem de Santa Bárbara d’Oeste teve uma postagem viralizada no último final de semana após dizer em seu perfil no Facebook que “policial bom é policial morto”. O caso ganhou repercussão através das redes sociais após a morte de um policial em Piracicaba, durante um confronto com um banido na manhã de sábado.

O rapaz identificado como Matheus Brendeel, de 24 anos, gravou um vídeo em que pede desculpas aos policiais e a quem tenha se ofendido com a postagem. “Eu errei e estou vindo aqui através das redes sociais pedir desculpas”, disse o rapaz.

“Eu sou um trabalhador, nunca mexi com nada errado . Não sei porque eu fiz isso. Cometi um erro”, explicou.

O caso O Policial Militar, Vinicius da Silva De Melo, de 28 anos, morreu após ser atingido por disparos no bairro Piracicamirim, em Piracicaba. O PM atuava no 10º Batalhão de Piracicaba e nasceu em Santos (SP)