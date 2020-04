Moradora de Americana comemora morte de policial “um a menos”

O perfil de uma moradora de Americana comemorou na manhã deste sábado(12), a morte de um policial que sofreu um acidente neste final de semana.

O perfil identificado como Debora Gabriela compartilhou uma notícia do acidente com a legenda “Um a menos”, fazendo referência ao óbito do PM.

Um outro post feito mais cedo pelo mesmo perfil mostrava a foto de uma viatura da Polícia Militar em chamas acompanhada da legenda “minha proteção morreu na cruz, quem usa farda é meu inimigo”.

Acidente: O acidente que matou o sargento Thalles Alberdan aconteceu na tarde deste sábado(11), por volta das 15h30, na Via Dutra, no sentido do Rio de Janeiro. Outros três policias ficaram feridos após o capotamento e foram socorridos pela concessionária, SAMU e pelo helicóptero Águia.

As postagens foram apagadas na tarde deste domingo.