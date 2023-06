4 dias de loucura nas Lojas Kacyumara: Itens com até 60% de desconto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Se você está buscando renovar roupas de cama, cobertores e travesseiros, essa pode ser uma ótima oportunidade de economizar. Apenas nos dias 15 a 18 de junho, as Lojas Kacyumara irão promover uma loucura total, com descontos de até 60% em diversos itens.

A oferta estará disponível nas oito unidades da rede e contemplará uma variedade de modelos, estampas e tamanhos, desde solteiro até king size. No entanto, é importante ressaltar que as quantidades são limitadas, por isso os consumidores que buscam as melhores oportunidades devem visitar a loja logo no início da promoção, uma vez que o estoque desses produtos é finito.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Vale lembrar que a unidade matriz das Lojas Kacyumara em Americana estará aberta até as 20h, proporcionando maior comodidade aos clientes. Além disso, todas as unidades contam com estacionamento próprio, facilitando o acesso aos consumidores. Para facilitar ainda mais as compras, a rede oferece a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros nos cartões.

Não perca essa chance de renovar seus itens de cama com descontos imperdíveis. Visite uma das unidades das Lojas Kacyumara durante os dias da promoção e aproveite essa oportunidade única.

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro

Piracicaba: Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas

Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, centro

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)