430 Gradi de Americana promove o Black Gradi com desconto em pizzas

A pizzaria Napoletana 430 Gradi de Americana promoverá o Black Gradi. Durante hoje, quarta e quinta-feira, as pizzas Bravo Bravo Calabresa, Marinara, Queen Margherita e Cruella estarão com 30% de desconto, saindo por R$24,90 cada. Também terá como promoção o combo de duas pizzas mais molho pesto de manjericão por R$49,90.

A pizza Bravo Bravo Calabresa conta com a deliciosa muçarela fresca fior de latte, calabresa artesanal com erva doce, orégano fresco e cebola roxa. A Marinara é feita de manjericão, azeite italiano extravirgem, orégano e alho laminado, enquanto a Queen Margherita é feita de muçarela fresca fior de latte, parmesão, azeite italiano extravirgem e manjericão.

Por último, a Cruella, um dos sabores mais pedidos, é feita com o saboroso salame artesanal apimentado, harmonizando com fios de melado de cana e muçarela fresca fior de latte. Todas as pizzas também contam com o delicioso molho de tomate pomodoro pellatti, importado diretamente da Itália.

Sobre a 430 Gradi

A 430 Gradi é uma pizzaria Napoletana com pizzas em formato individual, perfeita para comer a mão. A massa passa por um longo processo de fermentação, de 24hrs, e é assada até 90 segundos a 430° graus (gradi) de temperatura, o que deixa a pizza bem leve, saborosa e de fácil ingestão. A massa é aberta com as mãos sem o auxílio de rolo, possui aproximadamente 29 centímetros de diâmetro.

A marca 430 Gradi foi eleita em 2019 pelo site italiano 50 Top Pizza como uma das 50 melhores pizzarias napoletanas do mundo fora da Itália.

A franquia de Americana fica localizada na Rua Primo Picoli, n° 215 – Jardim Girassol. De domingo a quinta-feira seu horário de funcionamento é das 18:00 às 22:00, e de sexta-feira e sábado das 18:00 às 23:00.