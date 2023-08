Acidente entre motos aquáticas deixa duas pessoas feridas na Praia dos Namorados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde deste domingo (6), um acidente envolvendo duas motos aquáticas chocou banhistas na Praia dos Namorados, em Americana. Segundo informações preliminares, o incidente deixou duas pessoas feridas.

As circunstâncias exatas da colisão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. De acordo com relatos iniciais, as duas motos aquáticas se chocaram, resultando em graves ferimentos para ambos os pilotos, um deles se afogou e foi salvo por populares.

O socorro às vítimas foi imediatamente acionado, e uma das pessoas feridas foi resgatada pelo Helicóptero Água da Polícia Militar, que presta serviços de emergência na região.

Por ora, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.