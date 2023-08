Bandido usou mulher de escudo e roubou R$ 365 mil em jóias no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após a prisão do bandido, a Polícia Militar recuperou R$ 365 mil em produtos, incluindo joias e acessórios roubados da joalheria Vivara do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara. O incidente aconteceu na noite deste sábado(5).

O suspeito, identificado como FMRF, de 29 anos, invadiu a joalheria Vivara e, após render funcionárias, apoderou-se -se de diversos produtos valiosos, colocando-os em uma sacola. A ação audaciosa chamou a atenção dos clientes e funcionários presentes no momento.

O registro do incidente foi feito como roubo e tentativa de homicídio, levando em consideração a natureza violenta da ação.

Ao tentar fugir do local, o suspeito foi preso e detido por agentes de segurança no estacionamento. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo em sua posse. O revólver calibre 38 continha cinco cartuchos, sendo três deflagrados e dois intactos. Além disso, o suspeito apresentou uma lesão no pescoço, possivelmente causada durante o roubo.

A ação criminosa contornou com momentos de tensão, em que o suspeito chegou a deter uma mulher e seguiu com ela até a saída da área das lojas, mas acabou por liberá-la. O trabalho rápido e eficiente das forças de segurança resultou na prisão do indivíduo e na recuperação dos objetos roubados.

Entre os itens recuperados, estavam 59 relógios, 42 pingentes, 16 pulseiras, 14 correntes, 56 anéis, 48 ​​suportes para joias, 10 tarraxas de brincos e 123 pares de brincos. A perícia técnica foi acionada para examinar a joalheria e os veículos envolvidos no incidente.

Após a detenção, o suspeito foi levado inicialmente ao Pronto-Socorro da Unidade Modular Dr. Afonso Ramos para receber atendimento médico devido a lesão no pescoço. Em seguida, ele foi encaminhado ao Plantão Policial e, posteriormente, à Central de Polícia Judiciária de Americana. No domingo (06), estava previsto que ele seria transferido para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardaria o desenrolar do processo.