Acidente na Anhanguera: Carreta pega fogo após colisão com caminhão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta terça-feira (26), uma carreta pegou fogo após uma colisão com um caminhão na Rodovia Anhanguera, sentido Campinas, em Nova Odessa. O incidente ocorreu nas proximidades do pedágio, no km 116.

O acidente teve lugar por volta das 15h, resultando em uma pessoa socorrida sem ferimentos aparentes e outra com lesões graves, sendo encaminhada ao Hospital de Sumaré. No local, equipes da Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros estão atuando.

A colisão ocasionou a interdição de uma das vias, gerando um congestionamento de aproximadamente 4km. O tráfego na região está impactado, enquanto as autoridades trabalham no atendimento à ocorrência.