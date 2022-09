Aluno leva arma para colégio e causa pânico em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um aluno levou uma arma de brinquedo e causou pânico no Colégio Objetivo, em Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta terça-feira(13). Ninguém se feriu.

De acordo com informações obtidas pelo Portal de Americana, o aluno estuda no 9º ano do colégio e teria levado o brinquedo em sua bolsa. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para conter o aluno.

Em nota divulgada nas redes sociais, o colégio informou que “agiu mediante os protocolos de segurança e dentro que que compete a esfera educacional”.

O colégio afirmou que está acompanhando a ocorrência junto as autoridades.