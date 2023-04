Amazon oferece desconto de 30% em produtos Alexa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Amazon está promovendo uma semana de ofertas especiais para seus dispositivos Alexa, com descontos de até 30%. Se você sempre quis experimentar a tecnologia Alexa, agora é a hora perfeita para adquirir um desses dispositivos inteligentes.

Um dos produtos em destaque é o Echo Dot, que vem em duas versões: a 4ª geração e a 3ª geração. O Echo Dot (4ª geração), que normalmente custa R$ 399,00, está sendo vendido por apenas R$ 251,10 no pix (VEJA AQUI). Enquanto isso, o Echo Dot (3ª geração), que normalmente custa R$ 349,00, está com um preço promocional de R$ 206,10 no pix(VEJA AQUI).



Além disso, a Amazon está oferecendo um grande desconto no Fire TV Stick, de R$ 379,00 por apenas R$ 242,10 (VEJA AQUI). Se você não sabe o que é o Fire TV Stick, é um dispositivo que se conecta à sua TV e permite que você transmita conteúdo de streaming de vídeo, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e muito mais. Ele também é compatível com Alexa, permitindo que você controle a reprodução de vídeos com sua voz.

E não para por aí – a Amazon também está oferecendo descontos em acessórios compatíveis com Alexa, como a lâmpada inteligente Smarteck 12W. Essa lâmpada é bivolt e pode ser controlada por meio da sua voz com o uso do dispositivo Alexa. Ela normalmente custa R$ 50,44, mas durante a semana de ofertas Alexa, está sendo vendida por apenas R$ 45,00 (VEJA AQUI).

