Americana abre 650 vagas para vacinação de pessoas com 29 anos

A prefeitura de Americana anunciou no início da noite desta quarta-feira(21), que liberou vagas para a vacinação de pessoas com 29 anos ou mais contra covid-19.

A vacinação acontece por meio de agendamento no site http://www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina, que estará com as agendas disponíveis para esta quinta-feira (22). De acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas 650 vagas.

Xepa da vacina:

Os moradores na faixa etária de 25 a 28 anos podem se inscrever para a “xepa da vacina”, tanto para a primeira quanto a segunda dose, bastando deixar o nome e telefone de contato em uma das unidades básicas de saúde. Os telefones das unidades estão disponíveis no site www.saudeamericana.com.br, onde deve ser acessada a aba “estrutura”.

A Vigilância Epidemiológica alerta, no entanto, que a “xepa da vacina” não é um agendamento, mas sim um cadastro para que o morador receba a vacina quando houver disponibilidade por meio de doses que sobrem, portanto, não é uma garantia de vacinação.