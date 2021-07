288 cidades do estado de SP não tiveram morte por Covid-19 na última semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21) que o Estado de São Paulo identificou 288 municípios sem novas mortes por COVID-19 registradas na última semana. O balanço reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença.

“A vacinação, além de diminuir as internações, também está reduzindo o número de mortes em São Paulo. Quase metade das cidades do nosso estado, 288 municípios, não registraram nenhum óbito na última semana, o que também é fruto da vacinação avançada no Estado de São Paulo”, afirmou o Vice-Governador, Rodrigo Garcia.

A constatação foi feita a partir de análise dos dados dos dias 14 e 21 de julho, que estão disponíveis para consulta pública no boletim oficial do Governo do Estado e foram registrados pelas 645 cidades paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério da Saúde.

São Paulo já vacinou mais da metade de sua população adulta com pelo menos uma dose de vacina contra COVID-19. Até as 12h51 de hoje, o Vacinômetro registrava um total de 32.702.898 doses aplicadas desde o início da campanha, somando 24.053.468 de primeira dose, 7.615.727 de segunda e 1.033.703 de dose única. Mais de 18,6% da população geral de SP já completou seu esquema vacinal, garantindo proteção completa contra a COVID-19.