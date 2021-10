Americana antecipa prazo para segunda dose da vacina AstraZeneca

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana informou que a partir desta quinta-feira (28), o prazo para os moradores receberem a segunda dose da vacina AstraZeneca foi antecipado de 12 para oito semanas (56 dias).

A Vigilância esclarece que os moradores precisam observar a data da primeira aplicação no cartão de vacinação e, a partir daí contar os 56 dias de intervalo para agendar a segunda dose.

Os intervalos entre a primeira e segunda doses atualmente estão definidos da seguinte forma: A Coronavac precisa de 28 dias e a AstraZeneca de oito semanas (56 dias), Já a vacina da Pfizer são 21 dias para indivíduos com 18 anos de idade ou mais e oito semanas (56 dias) para pessoas com idade entre 12 e 17 anos.

Para quem precisa viajar

Em novo documento técnico da Secretaria Estadual da Saúde, também houve alterações no prazo do intervalo para quem precisa fazer viagens ao exterior, independente do meio de transporte. Nesse caso, o morador deverá comprovar a viagem junto à Vigilância Epidemiológica local, sendo que a antecipação ficou da seguinte forma para esses casos: