Americana aplica 1.285 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira

Americana aplicou, nesta quinta-feira (26), 1.285 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 212 pessoas com a primeira dose e 1.073 com a segunda dose.

Receberam a primeira dose, 183 pessoas com 18 anos ou mais, cinco gestantes, dois idosos, uma pessoa portadora de deficiência permanente e 21 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, dos quais 13 portadores de comorbidade, quatro portadores de deficiência permanente e quatro indivíduos que se beneficiaram com a xepa da vacina.

A segunda dose foi aplicada em quatro profissionais de saúde, 46 idosos, 663 pessoas portadoras de comorbidade, três profissionais da Educação, cinco gestantes e 352 pessoas da população em geral.

O total de doses aplicadas é de 258.786, sendo 173.433 da primeira dose, 79.286 da segunda e 6.067 de dose única.



Nesta sexta-feira (27) o município segue vacinando com a primeira dose os moradores com 18 anos, gestantes, portadores de comorbidade, profissionais da Educação, com 18 anos ou mais e adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, sendo gestantes, portadores de comorbidade e portadores de deficiência permanente.

A segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

O agendamento deve ser feito pelo site www.saudeamericana.com.br