Americana aplica 1.356 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira

Americana aplicou nesta quinta-feira (18), 1.356 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 63 pessoas com a primeira dose, 323 com a segunda dose e 970 pessoas com a terceira dose.

A primeira dose foi aplicada em 34 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, uma gestante, uma gestante e 28 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 109 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, dois idosos, quatro gestantes, um profissional de saúde e 207 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em 525 idosos, 183 profissionais de saúde, três imunossuprimidos, um viajante e 258 pessoas da população em geral.

O total de doses aplicadas é de 381.463, sendo 191.346 da primeira dose, 165.417 da segunda, 6.067 de dose única e 18.633 da terceira dose.

Nesta sexta-feira (19) a campanha segue com vacinação de segunda e terceira doses, com e sem agendamento. Já para a primeira dose não precisa ser agendada, sendo por atendimento de demanda espontânea.

Os locais sem agendamento são: Colégio Visão, à Rua Fernando de Camargo, nº 611 – Centro, das 8h30 às 13h para aplicação da vacina Coronavac e Unisal (Campus Maria Auxiliadora), localizada na Avenida Cillos, n° 3.500 – Parque Universitário, das 8h30 às 15h30, para as vacinas Pfizer e AstraZeneca.

O agendamento para segunda e terceira doses deve ser feito no site www.saudeamericana.com.br