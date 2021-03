Americana atinge 100% de ocupação de leitos com respirador e 99% de enfermaria

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana atingiu nesta segunda-feira(29), a maior ocupação de leitos desde o início da pandemia. Há apenas um leito desocupado no Hospital São Lucas. Os leitos com e sem respiradores de todos os outros hospitais, incluindo o público e os privados estão lotados.

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 100% com respiradores (de 21 no total, 21 ocupados) e 100% sem respiradores (de 31 no total, 31 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 18 no total, 18 ocupados) e 94% sem respiradores (de 16 no total, 15 ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 12 no total, 12 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 20 no total, 20 ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 36 no total, 36 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 20 no total, 20 ocupados).