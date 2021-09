Americana bate 39,9 graus na tarde desta terça-feira e atinge umidade menor que a do deserto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana chegou na tarde desta terça-feira(21), perto da marca de 40 graus. A informação é da Estação Meteorológica do CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Agro meteorológicas), localizada nas dependências do Tiro de Guerra.

Às 14h40, a estação registrou 39,9ºC, superando a maior temperatura do ano registrada na tarde de ontem(20), quando os termômetros chegaram a 38,5ºC.

A umidade relativa do ar registrada pela estação atingiu 12,2%, ficando menor que a média do deserto do Saara, na África, que fica entre 14% e 20%.

Com a baixa umidade, a orientação da Defesa Civil é para evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas; umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água; permanecer em locais protegidos do sol; beber bastante água para hidratar e aplicar soro no nariz.

De acordo com a previsão da Climatempo, deve chover durante a noite.