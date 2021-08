Americana começa a vacinar adolescentes sem comorbidades a partir de segunda-feira 

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana vai iniciar, a partir da próxima segunda-feira (30), a vacinação contra a Covid-19 em todos os adolescentes com idade entre 15 e 17 anos.

Neste sábado (28), o município recebeu 6.354 doses da vacina Pfizer, destinadas a atender esse público.



O agendamento estará aberto a partir das 14h deste sábado (28), no site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br).

Os adolescentes devem receber a vacina acompanhados dos pais ou responsáveis legais e apresentar CPF (ou Cartão SUS), a carteira de vacinação e um comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais.

Havendo impossibilidade do comparecimento dos pais ou responsáveis legais, os adolescentes deverão levar um termo de consentimento preenchido e assinado por um dos responsáveis. O termo pode ser obtido em uma unidade básica de saúde ou no site da Secretaria de Saúde.

Na segunda-feira (30), o esquema de vacinação será o seguinte:

Receberão a primeira dose os adolescentes com 15 anos ou mais, gestantes, portadores de comorbidade, portadores de deficiência permanente e profissionais da Educação, todos com 18 anos ou mais, além de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, dos quais gestantes, portadores de deficiência permanente e portadores de comorbidade.

A segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.