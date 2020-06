Americana confirma duas mortes e passa de 20 por coronavírus

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (23) a confirmação de mais dois óbitos por Covid-19. Um homem de 64 anos, morador do Jardim Brasil, que estava internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” desde o dia 12 de junho e era considerado um óbito suspeito, mas teve o caso confirmado para coronavírus após resultado de exame PCR. Ele tinha diabetes e hipertensão. O segundo óbito foi de um homem de 55 anos, morador do Campo Verde, que também estava internado no Hospital Municipal desde o dia 8 de junho. Ele tinha diabetes, pressão alta e resultado de exame PCR positivo desde o dia 18 de junho. Os dois falecimentos ocorreram nesta segunda-feira (22) e, agora, o município contabiliza 20 mortes por Covid-19.

Americana registrou também mais um óbito suspeito de Covid-19. Um homem de 59 anos, morador do Jardim Nossa Senhora do Carmo, também faleceu no dia 22 de junho no Hospital Municipal, onde tinha sido internado na mesma data. Ele era cardiopata, diabético e hipertenso. Trata-se de um caso suspeito que aguarda o resultado do exame PCR.

O boletim atualizado traz também mais 23 novos casos positivos de Covid-19, sendo 12 após realização de testes rápidos em laboratórios particulares e 11 após realização de exames PCR. Desse total, 18 estão em isolamento domiciliar; um internado; e quatro já estão curados.

Americana registrou ainda 35 novos casos suspeitos, sendo 23 em isolamento domiciliar e 12 internados: nove estão no Hospital Municipal e três em hospitais particulares. Foram contabilizados ainda mais 53 novos resultados negativos para Covid-19, sendo 26 de exames PCR e 27 de testes rápidos.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 348 casos positivos, sendo 20 óbitos, 13 internados, 82 em isolamento domiciliar e 233 curados; 145 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo dois óbitos, 24 internados em hospitais e 119 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.016 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.