Americana é eleita a 7ª melhor cidade do Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana foi eleita nesta quinta-feira (30), no ranking publicado pela Revista IstoÉ, a 7ª melhor cidade do Brasil entre 5.565 municípios analisados.

Americana foi classificada no Top 50 geral do “Melhores Cidades do Brasil 2022” é só perde para os municípios: Joinville (SC), Jaraguá Do Sul (SC), Blumenau (SC), Maringá (PR), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR).

O estudo leva em consideração 281 indicadores relacionados às áreas social, econômica, fiscal e digital, e permite hierarquizar as cidades com foco na igualdade das oportunidades entre seus habitantes.

“Odir e eu ficamos muito contentes em receber essa notícia, que comprova que estamos no caminho certo na construção de uma cidade mais humana e inteligente”, disse o prefeito Chico Sardelli.