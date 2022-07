Vereador e família são feitos reféns durante assalto

Foto: Will Moreira/Portal de Americana

O vereador de Americana Léo da Padaria, a esposa e as duas filhas foram feitos reféns durante assalto na casa do parlamentar, no bairro Praia Azul, na noite desta quinta-feira(30).

O vereador não estava em casa quando quatro bandidos armados invadiram a residência e renderam a esposa e as filhas por volta das 22h. Leo chegou em casa por volta das 23h45 e também foi rendido. Segundo o vereador, os criminosos não foram violentos.

Durante a ação, os criminosos, utilizando o celular de Leo, realizaram diversos PIX. Após realizarem os PIX, os bandidos amarraram Léo e levaram vários objetos como notebooks, televisores e mais. Os quatro fugiram nos dois carros da família. Os veículos foram encontrados em Santa Bárbara, no bairro Santa Rosa, mas nenhum suspeito foi encontrado.