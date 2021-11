Americana está há três semanas sem óbitos pela Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira (4) que foram registrados mais 20 novos casos positivos de Covid-19, sendo quatro após realização de Teste Rápido, dos quais dois estão em isolamento domiciliar e dois já recuperados; e 16 após realização de exame PCR, dos quais um está em isolamento domiciliar e 15 já recuperados. O município não registra nenhum óbito pela doença há três semanas, sendo que a última morte anunciada foi no dia 18 de outubro.

Novos suspeitos

O boletim não trouxe nenhum novo caso suspeito da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 27.586 casos positivos, sendo três internados, 852 óbitos, 131 em isolamento domiciliar, 26.600 recuperados e oito casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 55.193 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. (A diferença, para menos, ocorre em função de varredura no sistema de informação, que acaba detectando casos em duplicidade).

Ocupação geral de leitos

Nesta quinta-feira (4), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 12,50% de leitos com respiradores (de 48 no total, 6 estão ocupados) e de 16,67% de leitos sem respiradores (de 48 no total, 8 estão ocupados).