Americana ganhará centro de tratamento do câncer

Foto: Will Moreira

Americana ganhará um centro de tratamento oncológico. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (24), na sede da Prefeitura de Americana, pelo prefeito Chico Sardelli, acompanhado pelo Deputado Federal, Vanderlei Macris.

A Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) será implantada no segundo andar do novo prédio do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

“Um dia histórico para a cidade de Americana”, disse o prefeito ao anunciar a parceria com o Governo do Estado.

O governo destinará R$500 mil por mês, totalizando R$6 milhões por ano, para manter o centro que também atenderá Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

A Prefeitura terá que investir R$1 milhão para a adequação do espaço.

Chico destacou a intermediação deputado Vanderlei Macris com o governador João Doria para que o convênio fosse firmado.